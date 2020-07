"Sciacalli, me so rotto il c...", Chef Rubio chiude polemica Trieste

(Fotogramma)

"E comunque chiudendo una volta per tutte il discorso, che me so rotto il c... de voi sciacalli: sono molto più vicino io alle loro famiglie incazzandomi che voi ipocriti, ridicoli pupazzi che fingete cordoglio solo per avere voti e aumenti di stipendio e li avete condannati a morte". Così, su Twitter, Chef Rubio mette fine alla polemica divampata nelle scorse ore sui social a seguito dei suoi commenti sulla vicenda di Trieste. Una valanga di tweet che ha coinvolto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha accusato lo chef di essere "uno stupido", e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

L''Independent Chef' in realtà continua ad essere al centro delle polemiche e prende ulteriormente posizione. "Giorgi mi dà del MISERABILE, Matte dello STUPIDO e così a cascata una serie di parassiti mi insultano sull’onda di un analfabetismo funzionale imbarazzante, abituati troppo bene da una popolazione di cacasotto raccontata da giornalisti senza palle. Vediamo chi se stanca prima", scrive ancora.