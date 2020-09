Valanga sul Monte Bianco, morti due sciatori

Sono due gli sciatori che hanno perso la vita a causa della valanga che si è verificata questa mattina sul Monte Bianco, nei pressi della località sciistica Courmayeur. Al momento non sono ancora note le generalità. Sul posto stanno operando tecnici del Soccorso Alpino Valdostano via terra e con due elicotteri, unita cinofile, soccorritori Sagf. Le salme, fa sapere il soccorso alpino valdostano, saranno portate all'obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento. (VIDEO)

Il distacco è avvenuto a quota 3000 mt circa, sotto Punta Helbronner, stazione d'arrivo della funivia Skyway di Courmayeur.