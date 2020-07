Incidente Roma, venerdì i funerali di Gaia e Camilla

Si svolgeranno venerdì mattina alle 10.30 alla parrocchia del Preziosissimo Sangue, in via Flaminia Vecchia a Roma, i funerali di Gaia e Camilla, le due 16enni investite e uccise nella notte tra sabato e domenica scorsi a Corso Francia. Per l'omicidio stradale è indagato il 20enne Pietro Genovese.