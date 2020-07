Ragazze investite, il parroco: "Senso della vita è guidare sbronzo?"

(Adnkronos)

"Questo terribile incidente ha fatto crollare ogni sovrastruttura della nostra vita. Le nostre prosopopee, le nostre chiacchiere. Qual è il senso della nostra vita? Mandarla in fumo? Berci la nostra vita? Questa è vita? O sono finte libertà? Un arbitrio che in realtà toglie la libertà perché ci toglie la consapevolezza”, e rende “schiavi. E “magari quando sei sbronzo ti metti pure a guidare. In fondo pensiamo tutti di essere un po’ padreterni, superuomini, e poi non riusciamo a seguire le regole comuni". Lo ha detto il parroco don Gianni Matteo Botto nel corso dell'omelia ai funerali di Gaia e Camilla, le due ragazze investite e uccise a Corso Francia.

"Non siamo forse tutti un po’ superbi? Oggi ci riscopriamo tutti un po' palloni gonfiati”, aggiunge il sacerdote nel corso dell'omelia. “In questa ora buia sono arrivati tanti messaggi in un grande abbraccio” per i familiari delle due ragazze.