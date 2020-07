Ragazze investite, in video altri ragazzi scavalcano guard rail

Foto Adnkronos

E’ diventato virale sui social un video in cui si vedono due ragazzi, probabilmente minorenni, che attraversano corso Francia a Roma, all’altezza del Mc Donald’s, dopo aver scavalcato il guard rail che divide le diverse corsie di marcia. Il filmato, che circolava su WhatsApp, è girato a poche centinaia di metri da dove è avvenuto l’incidente nella notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso in cui sono rimaste investite le due 16enni Gaia e Camilla.

Anche se non se ne conosce la data, il video dimostrerebbe come non sia così inusuale imbattersi in pedoni irresponsabili che rischiano la sorte proprio in quel punto della strada. Un comportamento molto pericoloso dal momento che la carreggiata è composta da quattro corsie, tanto che lo stesso passeggero in auto, il cui guidatore rallenta per far passare i ragazzini, a un certo punto esclama: "No!".