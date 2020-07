Roma, allarme smog: probabile stop auto diesel martedì

Visto il protrarsi dei livelli inquinanti e le previsioni di Arpa Lazio che indicano il perdurare della criticità anche nei prossimi giorni, è possibile che per la giornata di martedì 14 gennaio si vada incontro a un blocco più restrittivo per tutti i diesel fino a Euro 6. Lo fa sapere il Campidoglio. L'ufficialità non arriverà prima di lunedì, solo a seguito della valutazione dello stato della qualità dell'aria e dell'aggiornamento delle previsioni per i giorni successivi. La qualità dell'aria, spiega in una nota il Comune, nella città di Roma continua a segnalare un superamento dei limiti di legge dei valori di PM 10. Oggi è in vigore l’ordinanza sindacale che prevede la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti anche nella giornata di lunedì 13 gennaio.