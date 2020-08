Roma, aggredisce fidanzata a San Valentino

Ha aggredito la fidanzata la sera di San Valentino, ma è stato fermato da una pattuglia dell'Esercito in servizio nell'ambito dell'operazione 'Strade sicure' a Trastevere. I militari sono intervenuti per sedare la lite tra uomo e una donna e hanno intimato all'uomo di desistere. A quel punto, quest'ultimo ha spintonato più volte i bersaglieri, e in maniera inaspettata, ha preso la donna per il collo continuando a inveire.

I militari, vista la situazione, hanno atterrato l'uomo usando il metodo di combattimento militare. L'uomo è stato fermato e consegnato alle forze dell’ordine.