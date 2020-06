Omicidio Sacchi, rito abbreviato per Princi

Fotogramma

Sarà processato in rito abbreviato Giovanni Princi, l’amico di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti al John Cabot pub in zona Appio. Per lui, come per la fidanzata di Sacchi, Anastasia Kylemnyk, l’accusa è di violazione della legge sulla droga. Per Princi il processo è fissato il prossimo 28 maggio. Respinta invece la richiesta avanzata da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due giovani di San Basilio autori materiali dell'omicidio, e da Marcello De Propris, che consegnò la pistola ai due. Per loro, come per Anastasiya, il processo inizierà il 31 marzo prossimo davanti alla corte d'assise. Il gup infine ha ammesso la costituzione come parte civile della fidanzata di Sacchi, difesa dall'avvocato Giuseppe Cincioni.

"E' stato compiuto un primo passo verso la giustizia. Abbiamo sempre sostenuto che chi commette crimini atroci non merita di essere premiato con lo sconto di pena e la decisione di oggi offre un minimo sollievo a tutta la famiglia Sacchi". E’ quanto affermano gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, legali della famiglia di Luca.