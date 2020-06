Coronavirus, boom burraco e bridge online: rifugio per giovani e anziani

(Fotogramma)

'Assembramenti virtuali' e dunque del tutto innocui nei siti di gioco online, in questi giorni di isolamento che gli italiani stanno rispettando per arginare l’emergenza coronavirus. Dal bridge al burraco sul web, sono tantissimi i connazionali che passano le giornate di ‘quarantena forzata’ davanti al pc, carte digitali alla mano, o meglio sott’occhio.

"Da lunedì è aumentato vertiginosamente il numero di persone che si propongono per un torneo online su Bbo (Bridge Base Online), la piattaforma di bridge su internet, alla quale partecipano giocatori da tutto il mondo", racconta all’Adnkronos Salute Manuela M., ex campionessa di Bridge italiana, ora in ‘pensione’ dai tavoli da gioco, nonna a tempo pieno, ma che non rinuncia a fine giornata a una partita con avversari francesi, canadesi, indiani. "In questi giorni è davvero aumentato moltissimo il numero di frequentatori di questo sito - prosegue - e non si tratta solo di persone ‘over’, ma anche di moltissimi giovani che si sono appassionati al bridge e che, stando a casa, hanno la possibilità di esercitarsi".

"Anche il burraco sta avendo moltissimo successo in Italia, ha avuto un vero e proprio ‘boom’ negli ultimi anni, e ora che si ha qualche ora in più di tempo per giocare online, per molti è diventato un importante passatempo e scacciapensieri", prosegue. Su questi siti, oltre a giocare a carte, si può contemporaneamente chattare, ed e così che in una fase così critica per chi vive in Italia, prosegue la giocatrice, "molti stranieri mi chiedono come sia la situazione da noi relativamente al coronavirus. I francesi, in particolare, sono molto preoccupati che la stessa emergenza possa presto verificarsi anche Oltralpe. Cerchiamo di non pensarci, mentre ci concentriamo sullo schermo per la prossima licita".