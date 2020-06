Coronavirus, Sardine lanciano raccolta fondi per acquisto ventilatori polmonari

(Afp)

"In accordo con tutti i gruppi regionali partirà la campagna per la raccolta fondi sulla piattaforma Ginger per l’acquisto di ventilatori per la respirazione da destinare ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e altri presidi sanitari in genere. Ogni 25.000 € raccolti, ntensiva che si occuperà dell’acquisto e della distribuzione del materiale, dove maggiormente necessario". Lo si legge in un comunicato di 6000 Sardine, che lancia anche un'altra campagna. "Dopo il grande risultato della campagna del ministero della Salute #iorestoacasa, oggi, dopo l’approvazione del decreto del presidente del consiglio, le 6000 Sardine lanciano la campagna (#iorestoacasa e..). L’unica soluzione - si legge nel comunicato - è restare uniti e fare rete. Una campagna che servirà a diffondere consigli su come impegnare al meglio il tempo da trascorrere tra le mura domestiche e non sentirsi soli. Lavoro da casa, letture, attività motorie indoor, lezioni di musica, pittura, bricolage, cura del verde. Molte le idee e molti gli esponenti del campo della cultura, della musica e dello sport che saranno coinvolti", concludono le 6000 Sardine.