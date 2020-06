Coronavirus, De Micheli: "Probabilmente si va oltre il 3 aprile"

Afp

"Si consolida l’idea di andare oltre il 3 aprile. Stiamo facendo un'analisi dei numeri, ciascuno per il proprio settore, cercando di capire come costruire le condizioni ancora più stringenti per evitare che le persone abbiano dei contatti. E' triste da dire, ma in alcune situazioni ci sono dei contatti obbligati e li dobbiamo evitare e poi ci sono i contatti volontari e quelli, invece, sono lasciati alla responsabilità delle persone. Il governo si deve occupare della prima categoria e quindi dobbiamo capire. Per esempio, rispetto al tema dei trasporti, sto facendo una stretta perché mi arrivano progressivamente dai territori le analisi dei flussi dei movimenti obbligatori che devo garantire. I movimenti, invece, volontari non li dobbiamo e non li vogliamo garantire". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, lo sottolinea in un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.