Coronavirus, "usare mascherine solo se necessario e bene"

(Foto Afp)

"Stiamo vivendo una emergenza straordinarissima che richiede una straordinaria attenzione. La preghiera è di usare i presidi di protezione personale solo quando necessari, perché vanno riservati a medici e infermieri". Lo ricorda il presidente della Società italiana di pediatria, Alberto Villani, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile con gli aggiornamenti quotidiani sul coronavirus.

"Siete a conoscenza della difficoltà di reperimento" di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, "quindi bisogna farne un uso intelligente: riusare i guanti non senso, così come usare una mascherina quando non serve. E' importante ribadire questo concetto perché l'approvviggionamento per reperire il materiale è difficilissimo. Chi non ne ha bisogno non li deve usare perché in questo modo vengono meno per gli operatori che ne hanno indispensabile bisogno".