Coronavirus, Borrelli: "Mascherina non serve se si mantiene distanza sicurezza"

(Afp)

La mascherina se si mantengono le distanze di sicurezza "non serve a nulla, tant'è che io non la utilizzo mai. Bisogna tenere le distanze consigliate e soprattutto lavarsi spesso le mani ed evitare di avere contatti interpersonali a distanze molto ravvicinate". Lo ha detto il commissario per la gestione dell'emergenza coronavirus Angelo Borrelli ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione 'I Lunatici'. "Confermo - ha aggiunto - che le mascherine servono ai nostri sanitari".

E proprio sulla dotazione agli operatori sanitari Borrelli ha spiegato che "la situazione è difficile". "Si è avviato un percorso - ha detto Borrelli -, stiamo vivendo la chiusura di alcune nazioni che producono mascherine: India, Turchia e Romania. Il canale cinese si sta aprendo per fortuna e quindi dovremo andare in Cina a trovare le mascherine. In questo periodo iniziale, da qui a una settimana, avremo delle difficoltà che speriamo di superare con la nostra ricerca quotidiana".