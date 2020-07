Coronavirus Roma, verso stop tassa occupazione suolo pubblico

Fotogramma

Cancellare il Canone per l'occupazione di suolo pubblico (Cosap) per tutto il 2020. Questa è l'ipotesi a cui sta lavorando il Campidoglio, su iniziativa della sindaca di Roma Virginia Raggi, per venire incontro alle difficoltà di tanti bar, ristoranti e locali costretti alla chiusura dalle restrizioni imposte per contenere l'emergenza coronavirus.

Oltre a garantire un risparmio immediato a quelle attività che attualmente non possono lavorare, per il Comune la misura avrebbe un importanza maggiore in chiave futura: quando l'emergenza sarà passata e si potranno riallestire dehors e tavolini all'aperto, i locali della città avranno un costo in meno da sostenere e questo potrà contribuire a far ripartire un settore particolarmente penalizzato.