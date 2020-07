Coronavirus, Bernabei: "23 i morti under 40, 15 avevano altre patologie"

"Solo il 2% delle vittime" di Covid-19 in Italia non aveva patologie preesistenti. E se si registrano solo "23 morti con meno di 40 anni, 15 di questi avevano patologie associate importanti". E' il bilancio di Roberto Bernabei, geriatra del policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico-scientifico sull'emergenza coronavirus, in conferenza stampa alla Protezione civile.

"L'età media dei deceduti è di 79 anni, il 70% sono uomini e il 30% sono donne, le donne sono più resistenti. Il coronavirus colpisce degli organismi che hanno fragilità - spiega - il 52% ha tre patologie, il 25% ha due patologie, il 21% ha una patologia e il 2% non ha nessuna patologia associata. E' importante che chi ha qualche patologia la curi e la gestisca con attenzione, perché così diminuisce il rischio".