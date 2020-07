Coronavirus, Papa crea Fondo di emergenza per aiutare le missioni

(Afp)

Papa Francesco ha istituito un Fondo di emergenza presso le Pontificie Opere Missionarie, al fine di aiutare le persone e le comunità che sono state tragicamente colpite dalla diffusione del coronavirus. Il Fondo di emergenza sarà utilizzato per accompagnare le comunità colpite nei Paesi di missione. Bergoglio ha destinato 750.000 dollari come contributo iniziale per il Fondo e ha chiesto a quelle realtà della Chiesa, che sono nella possibilità e lo desiderano, di contribuire a questo fondo attraverso le Pontificie Opere Missionarie di ogni Paese.

Il Cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ha osservato: "Nella sola Africa, ci sono oltre 74.000 suore religiose e oltre 46.000 sacerdoti che gestiscono 7.274 ospedali e cliniche, 2.346 case per anziani e persone vulnerabili e istruiscono oltre 19 milioni di bambini in 45.088 scuole elementari. In molte aree rurali sono gli unici fornitori di assistenza sanitaria e di istruzione".

Il Prefetto di Propaganda Fide ha ricordato che il Papa "sta invitando l'intera vasta rete della Chiesa ad affrontare le sfide che ci stanno davanti". Inoltre mons. Giampiero Dal Toso, Presidente delle Pontificie Opere Missionarie, ha spiegato che il Fondo "ha lo scopo di sostenere la presenza della Chiesa nei territori di missione, che subisce anche le conseguenze del coronavirus. Attraverso l'attività della Chiesa di predicare il Vangelo e di aiutare concretamente attraverso la nostra vasta rete, possiamo dimostrare che nessuno è solo in questa crisi. In questo senso, le istituzioni e i ministri della Chiesa svolgono un ruolo vitale. Questa è l'intenzione del Santo Padre nel costituire questo Fondo. Mentre così tante persone stanno soffrendo, ricordiamo e raggiungiamo coloro che potrebbero non avere nessuno che si prenda cura di loro, mostrando così l'amore di Dio Padre".

Le Pontificie Opere Missionarie sono il canale ufficiale di sostegno del Santo Padre a oltre 1.110 diocesi principalmente in Asia, Africa, Oceania e parte della regione amazzonica. Dal Toso continua: "Chiedo alla nostra rete delle Pontificie Opere Missionarie, presenti in ogni diocesi di tutto il mondo, di fare il possibile per sostenere questa importante iniziativa del Santo Padre". I contributi possono essere versati anche al conto: IT84F0200805075000102456047 (SWIFT UNCRITMM), intestato all'Amministrazione delle Pontificie Opere Missionarie, indicando come causale: "Fondo Corona-Virus".