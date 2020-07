Gallera: "Ora possibili 12-13mila tamponi al giorno"

Fotogramma

"Siamo arrivati a 42 laboratori coinvolti, di cui undici stanno per essere validati, con una potenzialità compresa tra 12-13mila tamponi al giorno". Lo dice l'assessore al Welfare Giulio Gallera, in audizione al consiglio regionale della Lombardia. "La ricerca - dice - fa passi da gigante, speriamo di riuscire utilizzando meno reagente. Stiamo parlando dei tamponi rinofaringei, più riusciamo a farne più diamo una risposta".

All'ospedale nuovo della Fiera di Milano, continua Gallera, "abbiamo 12 pazienti ricoverati, è in una fase in cui fortunatamente il numero delle terapie intensive è in scarico da giorni". "Stiamo immaginando il ritorno alla vocazione ordinaria di alcune aree trasformate in terapie intensive" degli ospedali lombardi. "In quest'ottica, si può valutare il trasferimento, è a disposizione di tutte le strutture della Lombardia, esattamente come l'ospedale della Fiera Bergamo, dove i posti letto attivi sono 12. Vengono di fatto utilizzati per riportare alla loro destinazione originaria aree del Papa Giovanni 23esimo". L'assessore ha poi chiarito che i pazienti ricoverati in Fiera da dodici sono diventati dieci perché due di loro sono stati dimessi.