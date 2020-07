Ostia, uomo gambizzato in strada: è il cognato di Roberto Spada

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Un uomo di 51 anni è stato gambizzato questo pomeriggio a Ostia. Secondo quanto si è appreso si tratta del cognato di Roberto Spada, condannato in via definitiva a sei anni per la testata al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi e nel maxi processo al clan all’ergastolo in primo grado. Il cinquantenne arrivato all’ospedale Grassi ha raccontato che stava camminando, intorno alle 17, in via dei Forni quando è stato ferito a una gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia.

Sul caso indagano i pm della Direzione Distrettuale Antimafia. Al momento gli investigatori, che hanno già eseguito i rilievi sul posto, stanno verificando se qualche telecamera possa aver ripreso elementi utili a individuare l’autore o gli autori del ferimento. Si cercano anche eventuali testimoni.