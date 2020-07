Fase 2, Cei: "Chiesa non sia discriminata"

(Fotogramma)

di Elena Davolio



Il governo, attraverso Il ministro dell’Interno Lamorgese, ha espresso "parole impegnative" nella direzione che la Chiesa possa ritornare a dare il proprio contributo nella comunità, a maggio, nella fase due dell’emergenza coronavirus . Ora, dunque, la Chiesa "non sia emarginata e discriminata. Sarebbe un vulnus alla libertà di culto". Don Ivan Maffeis, portavoce della Cei e sottosegretario, in una intervista all’Adnkronos dopo le parole del ministro dell’Interno, esprime "gratitudine" e "apprezzamento" per il confronto quotidiano col governo in vista del 4 maggio e con decisione dice anche che ora "la Chiesa non può rimanere al palo. Sarebbe un atto di arbitrio non difendibile".

"La Chiesa - dice don Maffeis- senza presunzioni non sottovaluta né il pericolo né intende non osservare le norme a tutela della propria e della salute altrui. La Chiesa non è preoccupata solo delle celebrazioni ma vuole tornare a dare il contributo pieno alla comunità". Diversamente, osserva il portavoce della Cei, "sarebbe impossibile sostenere e difendere quello che diventerebbe un abuso da parte dello Stato che peraltro non ho mai respirato".

La posizione dei Vescovi italiani, attraverso le parole di don Maffeis, è cristallina: "Nel momento in cui il governo allenta le limitazioni, si esige che la Chiesa non sia esclusa dalla possibilità di riprendere gradualmente, e in maniera responsabile, la sua missione pastorale. Siamo noi i primi ad immaginare una fase transitoria, da affrontare in modo responsabile ma è in gioco la missione pastorale della Chiesa. Siamo riconoscenti allo Stato per come sta cercando di tutelare la salute di tutti ma se ora si attenuano le limitazioni, una volta chiarite le regole sulla salute, dipende da noi il da farsi nelle chiese".

Il portavoce della Cei ricorda che il governo ha in mano una serie di proposte con le quali la Chiesa si appresta ad affrontare questa nuova stagione, nel segno di un cambiamento però. "Le proposte - spiega don Maffeis - sono commisurate alle indicazioni sanitarie, da parte nostra il massimo impegno e la responsabilità di rispettarle fino in fondo, sia con il coinvolgimento di volontari per favorire la dislocazione dei fedeli nei banchi. Uso tassativo di mascherine e guanti. Vogliamo tornare a celebrare con un gruppo di fedeli proporzionato alle dimensioni dell’edificio. Assicurando sia il rispetto delle distanze, come pure di tutte le altre norme a tutela della salute . Non stiamo chiedendo sconti ne’ abbiamo mai sottovalutato il pericolo. Ora però diventa importante che la Chiesa non sia ne’ emarginata ne ‘discriminata perché a quel punto diventerebbe un atteggiamento che non si può subire in silenzio".

I Vescovi in primo piano mettono l’attenzione agli anziani, la fascia più a rischio nella pandemia: "La Chiesa è responsabile anche verso gli anziani e se sarà necessario, per non esporli a rischi, per loro sarà importante seguire per un periodo le messe in streaming. Se per loro ci saranno rischi - sottolinea il portavoce Cei don Maffeis - non saremo certo noi a portarli in chiesa. Non chiediamo di tornare al pre pandemia, ma nel momento in cui si riparte la Chiesa deve tornare a farsi sentire nella comunità con parole di speranza e carità".

La Chiesa, insomma, per dirla con don Ivan Maffeis, nel momento in cui il Paese prova a rialzarsi si sente " in dovere di mettere a disposizione della comunità le risorse spirituali e materiali". Senza ferire oltre la libertà di culto e potendo offrire il conforto a quanti hanno perso un famigliare nella pandemia.