25 aprile: in piazza anarchici al mattino e Forza Nuova il pomeriggio, tutti senza mascherine

In un collage le due manifestazioni a Roma

di Silvia Mancinelli

Questa mattina gli anarchici, nel quartiere Pigneto, in piazza per il diritto a festeggiare il 25 aprile. Oggi pomeriggio i militanti di Forza Nuova a La Rustica, Primavalle, Tor Sapienza, Montecucco, Ponte Milvio e stadio Olimpico "cercando di riconquistare pezzi della nostra Roma". Tutti insieme, decine e decine di persone, senza autorizzazioni, senza tenere le distanze, per lo più senza mascherine o altri tipi di precauzione. In strada, tra sostenitori e semplici curiosi, nonostante le restrizioni imposte per contenere i contagi.

"Questo è il nostro 25 aprile - ha scritto il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino - contro la dittatura sanitaria, gli arresti di massa, per la riconquista delle libertà violate. Contro immuni, contro il braccialetto elettronico, contro Conte, Bill Gates, i vaccini di massa e la Cina. Contro l'Anpi e chi ancora sparge odio e veleno. Un nuovo 25 aprile oltre la destra e la sinistra, per una nuova Liberazione e Resistenza nazionale. Contro nuovi e vecchi invasori, contro nuovi e vecchi ruba galline. Per l'Italia e gli italiani, per la vera libertà".