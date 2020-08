Nuovo ponte Genova, Cocco: "Ottimo lavoro di squadra eseguito in tempi record"

Fotogramma

"Il nuovo ponte sul Polcevera di Genova è il risultato di un ottimo lavoro di squadra eseguito in tempi record, basti pensare che la realizzazione dell’infrastruttura è avvenuta in meno di due anni, mentre generalmente per lavori come questo nel nostro paese i tempi di realizzazione sono almeno il doppio”. Così Silvio Cocco, presidente della Fondazione dell’Istituto Italiano per il Calcestruzzo, commenta il varo del nuovo viadotto sul Polcevera e aggiunge "è un esempio del buon costruire, che si concretizza in una manciata di regole chiare e precise: un capitolato molto ben fatto con tutte le specifiche e le giuste indicazioni di costruzione e realizzazione; nessuna variante in corso d’opera, a dimostrazione appunto della bontà del capitolato iniziale, e quindi nessun aumento di costo/prezzo per il committente; struttura mista: pile (piloni) da 40 metri in calcestruzzo e impalcato (elementi orizzontali di supporto al manto stradale) realizzati in acciaio".

"A tutto ciò - continua Cocco - si unisce l’ottimo lavoro dell’impresa costruttrice, che ha realizzato l’opera attenendosi alle indicazioni del capitolato, e l’autorevolezza del commissario Bucci che, con pieni poteri, ha portato avanti l’opera con grande determinazione. Da ultimo anche la scelta di un architetto come Renzo Piano, fortemente legato al territorio che già per la sua città aveva fatto opere straordinarie (nuovo porto, fiera del mare) è stata una scelta indiscutibile e autorevole".