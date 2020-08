Coronavirus, coppia turisti tedeschi a Roma: 2mila euro di multa e quarantena

(Afp)

Una vacanza romana costata cara per una coppia di turisti tedeschi venuti tranquillamente nella Capitale e sorpresi in auto in pieno centro. E' successo ieri pomeriggio quando una pattuglia del I Gruppo 'ex Trevi' ha fermato un'auto con a bordo due persone provenienti dalla Germania, che stavano circolando senza validi motivi e in violazione all'obbligo di quarantena, prevista per chi entra in Italia. A seguito di accertamenti è emerso che la coppia, intenta a raggiungere Fontana di Trevi, aveva omesso di dare la dovuta comunicazione agli organi sanitari dell'avvenuto ingresso in Italia, non ottemperando alla conseguente misura precauzionale dell'isolamento di 14 giorni. Oltre a una sanzione di più di mille euro ciascuno, nei loro confronti è stata avviata, tramite i competenti uffici Asl di zona, la procedura di sorveglianza sanitaria prevista.

Dai parchi alle zone della movida ieri sono stati oltre 13mila i controlli, anche con l'ausilio di droni. Una cinquantina gli illeciti rilevati. Sanzioni sono scattate a Campo de' Fiori e nel quartiere Testaccio a causa della formazione di assembramenti davanti i locali aperti per l'asporto. In zona Ostiense, invece, personale del VIII Gruppo "Tintoretto", nell'ambito dei controlli congiunti con la Polizia di Stato, ha proceduto nei confronti dei gestori di alcuni minimarket per la mancata osservanza delle norme relative alla sicurezza alimentare. Oltre alle sanzioni previste, numerosi i prodotti posti sotto sequestro perché privi della regolare etichettatura: circa 25 chili di carne e diverse decine di confezioni di salse, conserve alimentari e spezie.

Circa 5mila sono i controlli già eseguiti questa mattina, anche con ausilio di droni, utilizzati nei parchi capitolini in collaborazione con il Raggruppamento Emergenza Roma 9 della Protezione Civile. L'attività di vigilanza è tuttora in corso.