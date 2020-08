Coronavirus, D'Amato: "Oggi nel Lazio 18 positivi"

(Afp)

"Oggi registriamo un dato di 18 casi positivi nelle ultime 24 ore, si tratta del dato più basso dal 10 marzo, e un trend a 0,2%". Lo rende noto l'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

"Tre i decessi ai quali si aggiungono 4 recuperi di notifiche. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'ordine. L'obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare". Nel Lazio "il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 65 unità. In tutto sono 3.350 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 231mila". Infine, "oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 31.100 mascherine chirurgiche, 14.500 maschere Ffp2, 2.250 camici impermeabili, 5.500 calzari, 52.000 guanti", conclude D'Amato.