Ferita alla mano da suturare per Gianluigi Paragone, al Pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma, dopo un incidente di moto contro auto. Per il resto, a quanto si apprende, il giornalista sta bene e farà solo un po' di osservazione. "Mi dovrete sopportare ancora. Grazie a tutti davvero", scrive il senatore ex M5S su Instagram.