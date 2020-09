Coronavirus Lombardia, +252 positivi in 24 ore

(Fotogramma)

Sale a 90.932 il totale complessivo dei positivi al coronavirus riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi. Gli attualmente positivi sono invece 17.340 (-517). E' quanto rende noto la Regione Lombardia nei dati diffusi oggi. Crescono i nuovi positivi rispetto a ieri (sono 252 contro i 99 registrati 24 ore fa) ma il rapporto con i tamponi giornalieri è dell'1,9%. Le persone decedute sono in totale 16.374, +25 rispetto a ieri.

Quanto ai guariti/dimessi sono 744 per un totale complessivo di 57.218. Cala anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: attualmente sono 97 (-1) mentre i ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 2.488 (-77). I tamponi effettuati in 24 ore sono invece 13.376, per un totale di 858.994.

Nel dettaglio, sale il numero dei positivi al coronavirus a Milano. In provincia, stando ai dati resi noti dalla Regione Lombardia, si registrano +71 casi (ieri sono stati +27) per un totale di 23.581 positivi, di cui 10.018 (+34) a Milano città (ieri erano stati 10). Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 13.710 (+39), a Brescia 15.187 (+81), a Como 3.957 (+4), a Cremona 6.527 (+7), a Lecco 2.774 (+3), a Lodi 3.522 (+7), a Mantova 3.398 (+2), a Monza 5.603 (+10), a Pavia 5.433 (+4), a Sondrio 1.505 (+6) e a Varese 3.736 (+12).