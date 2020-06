Roma, incendio su tetto ministero del Lavoro

Un incendio è divampato sul tetto e sottotetto dell'edificio del ministero del Lavoro in via Flavia a Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. A quanto si apprende, al momento del rogo c'erano nel palazzo una ventina di persone che sono state fatte uscire. Non ci sono feriti né intossicati. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata da un custode.