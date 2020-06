Giorgia Meloni e il tweet per Lorella Cuccarini

(Foto Fotogramma)

"Secondo indiscrezioni Lorella Cuccarini non sarà confermata in Rai per motivi politici. Escludere per cieca ideologia una professionista qualificata e amata è ingiustificabile. Epureranno tutti coloro che non si piegano a diktat partito? #iostoconlorella". E' il tweet di Giorgia Meloni sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni secondo le quali il prossimo anno alla conduzione de ‘La Vita in diretta’ resterebbe solo Alberto Matano.