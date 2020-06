Aggressione omofoba a Pescara, 25enne pestato dal branco sul lungomare

(Fotogramma)

Aggressione omofoba a Pescara. A raccontare la storia, avvenuta dopo la mezzanotte di giovedì sul lungomare vicino la Nave di Cascella, sulla riviera dirimpetto ai giardinetti di piazza Primo Maggio, è 'il Centro'.

Secondo il quotidiano abruzzese, Luca (nome di fantasia) era in compagnia del suo fidanzato di 22 anni, pescarese: passeggiavano mano nella mano, diretti verso casa, in direzione nord, quando uno dei due ha subito l'aggressione: prima gli insulti, poi il litigio e la scarica di pugni in faccia dal branco, sette giovani dal marcato accento locale, fra i quali una ragazza, che si sono dati alla fuga dopo la violenza.

Luca, 25 anni, ex studente universitario alla D'Annunzio residente fuori regione, è finito in ospedale con la mascella sinistra fratturata. Dopo la paura e lo sconcerto, ha detto: "Non perdono i miei aggressori, mi fanno solo tanta pena".