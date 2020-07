Roma, stretta sui monopattini: ecco le violazioni

Andare in due, marciare sul marciapiede, mancato uso del casco per minori e mancato uso del casco con il buio, sono le violazioni più frequenti commesse dai conducenti dei monopattini, accertate dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro e del Nucleo Radiomobile di Roma nelle ultime 48 ore. Dieci le violazioni accertate a carico di utenti che sono stati sanzionati nel corso dei circa 100 controlli effettuati dai Carabinieri nell’area del centro della Capitale, volti a monitorare il corretto uso del monopattino, nel rispetto del Codice della Strada e per prevenire spiacevoli incidenti.