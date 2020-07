Roma, Comune e Acea inaugurano nuova illuminazione Pantheon 

(Adnkronos)

Dopo la Basilica di Santa Maria in Trastevere oggi è stata la volta del Pantheon, uno dei luoghi più iconici di Roma e del mondo, che tornerà a splendere grazie al nuovo impianto di illuminazione realizzato da Acea e Roma Capitale. All'inaugurazione, con la sindaca di Roma Virginia Raggi, la presidente di Acea Spa Michaela Castelli e l'Ad Giuseppe Gola, anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Subito dopo l'omaggio a Ennio Morricone da parte dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la sindaca ha annunciato di voler intitolare proprio al compositore scomparso pochi giorni fa, l'Auditorium Parco della Musica. "Nonostante il dramma del covid siamo ancora in piedi e questa serata ne è la dimostrazione", ha dichiarato la prima cittadina di Roma sottolineando quanto il Pantheon, 'vestito' di una nuova luce, "rappresenti un monumento unico, visitato da 10 milioni di turisti ogni anno. Quest'anno - ha aggiunto - il turismo sarà un po' diverso rispetto al passato, ma siamo certi, anzi dobbiamo credere, che tornerà come prima. Il Comune di Roma, insieme ad Acea, sta illuminando tutti i monumenti della città dando alla Capitale un fascino e una suggestione magnifici".

"Tutto questo è stato possibile - ha sottolineato la presidente di Acea Castelli - grazie al lavoro compiuto negli ultimi tre anni. Abbiamo intrapreso questo percorso per valorizzare il patrimonio culturale e artistico di Roma" ha aggiunto, spiegando come sia stato " tutto predisposto grazie a proiettori innovativi, che ci hanno consentito un meraviglioso gioco di luci al led, calda e a basso consumo energetico". A seguire anche l'intervento dell'Ad di Acea Gola: "Anche questo progetto, con un impianto di 150 proiettori e una luce calda e naturale sia di giorno che di notte, vogliamo considerarlo un capolavoro targato Acea. Ma non è finita qui, perché abbiamo altre sorprese in programma..." ha concluso.