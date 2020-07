Caso Vero, pm chiede assoluzione per Formigoni

Fotogramma

Il pm di Cremona Francesco Messina ha chiesto l’assoluzione per l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, accusato di corruzione nell’ambito della fornitura di due acceleratori lineari per terapie oncologiche ‘Vero’ all’ospedale di Cremona e all’Istituto dei Tumori (quest’ultima poi non andata in porto).

E' stata chiesta l’assoluzione anche per l’ex direttore generale della sanità lombarda, Carlo Lucchina, accusato d’abuso d’ufficio, e per Simona Mariani, ex dg dell’ospedale di Cremona, accusata di corruzione insieme a Formigoni.