Estate, i 3 consigli del pediatra per nuotare in sicurezza

"L'acqua della piscina è potenzialmente infetta soprattutto nei periodi di massima concentrazione di persone, così si devono introdurre grandi quantità di disinfettanti. Considerata anche l'attuale emergenza Covid, consiglio tre accorgimenti: fare il bagno con gli occhialini subacquei, per prevenire l'arrossamento della congiuntiva dovuto ai disinfettanti; non camminare con i piedi scalzi ai bordi della piscina o nelle docce e negli spazi comuni, per evitare di contrarre infezioni varie e verruche; infine mettere regolarmente la crema solare, almeno ogni 3 ore, come al mare". A raccomandarlo all'Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta.

"A dare l'esempio devono essere i genitori", sottolinea il pediatra. "Se poi si è imparato a nuotare in piscina, ricordiamo che la preparazione andrà completata al mare: in Italia c'è un 30% di bambini con meno di 10 anni che sa nuotare bene, il 30% sa galleggiare e andare avanti sia in mare che in piscina, ma il 10% sa nuotare solo in piscina e il 30% non sa nuotare affatto", ricorda Farnetani. Quanto al dilemma fra mare e piscina, il pediatra non ha dubbi: "Il mare è preferibile e può rappresentare una garanzia anche dal punto di vista medico, perché tra l'altro garantisce un fisiologico lavaggio del naso", conclude.