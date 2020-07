Bucci: "Ponte Genova fuori norma? Una falsità"

Fotogramma

"Leggere sui giornali che il ponte è fuori norma è veramente ridicolo perché non è vero". Lo ha affermato oggi il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci, in merito alle polemiche riguardo il nuovo ponte e i limiti di velocità.

"Mi aspetto tantissime polemiche - ha sottolineato - ma almeno dovrebbero essere basate su dati concreti e reali. A chi scrive queste cose vorrei dire di informarsi e di leggere le relazioni sul sito della struttura commissariale. Dire che è il ponte fuori norma è una falsità e ognuno deve essere responsabile di quello che afferma".