Covid, 5 nuovi casi in Liguria da ristorante sushi

Fotogramma

"Sul bollettino della protezione civile di oggi si leggono 12 casi, in parte quelli già raccontati ieri durante le ultime informative. Dobbiamo aggiungerci 5 casi riscontrati nel pomeriggio. Quindi, il cluster di Savona oggi si arricchisce di 5 nuovi casi, 4 nuovi avventori del ristorante sushi che poi è stato chiuso più un contatto di un caso che era passato dal posto". Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di un video aggiornamento sulla sua pagina Facebook rispetto all'andamento del contagio da Coronavirus e alla situazione a Savona dove giorni fa è stato individuato un nuovo cluster.

"In totale da giovedì scorso sono 50 i casi di positività legati al cluster savonese, che hanno prodotto però solamente due ospedalizzati, uno è l'atleta di cui abbiamo parlato e il secondo è un dipendente del ristorante stesso. Entrambi sono in condizioni non gravi, sono in ospedale senza particolari complicazioni né preoccupazioni cliniche mentre tutti gli altri da giovedì scorso sono a casa", ha aggiunto Toti.