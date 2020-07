Peschereccio sequestrato in Croazia, equipaggio torna in Italia

Fotogramma /Ipa

Sono tornati in Italia ieri da Vis, in Croazia, i quattro membri dell’equipaggio del motopeschereccio Furore della marineria di Manfredonia, in provincia di Foggia, sequestrato il 20 luglio scorso per uno sconfinamento in acque croate a circa 55 miglia a nord di Vieste durante una battuta di pesca. Al termine del processo per direttissima svolto nell’isola all’armatore, Martellomare di Manfredonia, è stata comminata una multa.