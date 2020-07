(Fotogramma)

Altri 11 morti per coronavirus in Italia. I decessi dall'inizio dell'emergenza, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35.123. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 181 casi. In totale, dall'inizio dell'emergenza, sono 246.488.

I numeri dell'emergenza in Italia

Lombardia, 1 morto e 53 nuovi casi