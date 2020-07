Piombino, cadono rocce alla Buca delle Fate: feriti padre e due figlie

Un padre e le sue due figlie, residenti a Figline Valdarno nel fiorentino sono rimasti feriti dalle pietre che si sono staccate da una scogliera mentre si trovavano sulla spiaggia della Buca delle Fate sul promontorio roccioso del Golfo di Baratti, tra Piombino e Baratti, in provincia di Livorno. E' accaduto intorno alle 13 di oggi. Sul posto, difficilmente raggiungibile via terra, è intervenuta la capitaneria di Piombino che ha allertato e inviato un'imbarcazione privata con a bordo personale del 118 alla spiaggia per prestare più rapidamente soccorso ai feriti.

L'imbarcazione si è poi diretta al porto di Baratti dove i tre feriti sono stati presi in carico da ambulanze della Croce Rossa con medico a bordo. Attivato anche l'elisoccorso.

I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale di Piombino per le cure del caso. Il padre e la figlia di 8 anni sono stati leggermente feriti dalla caduta delle pietre mentre la figlia di 12 anni è in condizioni più serie (codice giallo) ma non in pericolo di vita.