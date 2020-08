Fiumicino, ruba offerte in chiesa e scappa con l'auto del parroco

(Fotogramma)

E' entrato nella chiesa di Santa Maria Stella di Fiumicino e, dopo aver rubato i soldi nell'offertorio, ha rubato anche le chiavi dell'auto del parroco ed è fuggito verso Roma con la macchina. Per l'uomo, un romano di 40 anni di Fiumicino, il viaggio è finito poche ore dopo, in viale Gregorio VII, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno denunciato a piede libero con le accuse di ricettazione e danneggiamento. In tasca aveva i 65 euro in monete, arraffati dall'offertorio, e alcuni effetti personali del prelato. Tutto il materiale è stato poi restituito al parroco, che ha potuto così ritornare a Fiumicino con la propria macchina.