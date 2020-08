"Arresti a Pride Varsavia, anche un italiano"

(Afp)

Diversi arresti al Pride di Varsavia, tra cui "anche un italiano". E' il Gay Center a darne notizia, chiedendo alla Farnesina di adoperarsi per la liberazione dell'attivista. "Ecco cosa fanno gli amici di estrema destra di Meloni e Salvini in Polonia, hanno messo in atto una violenta stretta repressiva contro gli attivisti #LGBT+. Due di loro - dice Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center - sono stati prelevati a casa la scorsa sera a forza dalla polizia e posti in stato di fermo, mentre alcuni membri di spicco della comunità Lgbt sono stati condannati per direttissima a due mesi di prigione, senza la condizionale. E quando la folla ieri sera a Varsavia è scesa in piazza cercando di impedire gli arresti e circondando pacificamente le auto delle forze dell'ordine con i condannati a bordo, gli agenti sono intervenuti con estrema brutalità pestando con manganelli qualsiasi manifestante, anche donne e anziani. Almeno una cinquantina di pacifici dimostranti sono stati caricati con violenza sui furgoni della polizia e posti in stato di fermo".

"Questa è la libertà di pensiero che chiedono Salvini e Meloni, questa è l’Italia che sognano, se così non è, diano parole di condanna verso il governo polacco. L’Unione Europea - conclude - reagisca con forza fermando ogni finanziamento (ad eccezione di quelli per il solo supporto sanitario per il Covid) ed attuando azioni restrittive contro il governo polacco e chieda la liberazione immediata degli attivisti".