Marina Militare, ammiraglio De Felice: "Ballo marinai caso isolato di pochi sprovveduti"

Fermo immagine dalla pagina Fb di Giuseppe Cossu

“Un caso isolato di pochi sprovveduti che con il loro comportamento non hanno onorato la divisa e certamente non sono al pari di coloro che, ogni giorno in mare e a terra, difendono i nostri confini, la nostra Nazione e la pace nel mondo con le missioni internazionali”. E’ quanto ha dichiarato l’ammiraglio di divisione (Ris) Nicola De Felice dopo aver visionato il video sul balletto di una compagnia di marinai volontari divenuto virale sui social. “Un’iniziativa del genere non può che essere disciplinarmente sanzionata”, conclude l’alto ufficiale.