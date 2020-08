Lieve malore per Cantone, ricoverato al Cardarelli

(Fotogramma)

"È stato ricoverato nella giornata di ieri per accertamenti presso l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli, a seguito di un lieve malore, il procuratore della Repubblica a Perugia Raffaele Cantone. La Direzione Sanitaria fa sapere che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni attualmente sono stabili e non destano particolare preoccupazione. Per la giornata odierna il paziente sarà tenuto in osservazione". E' il bollettino medico dell'ospedale Cardarelli di Napoli sullo stato di salute dell'ex presidente di Anac Raffaele Cantone.