Stretta su discoteche, dietro il pressing di Speranza e Boccia

A quanto si apprende da fonti ministeriali, c'è il pressing del Governo e in particolare dei ministri della Salute Roberto Speranza e per gli Affari regionali Francesco Boccia dietro la stretta sulle discoteche da parte delle Regioni, che in queste ore hanno ufficializzato ordinanze al riguardo (niente discoteche al chiuso e spazi all'aperto con capienza al 50%, i punti fermi principali del giro di vite). Il nodo discoteche è stato al centro di un confronto iniziato due giorni fa.