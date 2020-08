15enne denuncia: "Violentata in spiaggia". Fermati due ragazzi

(Fotogramma)

D'intesa con la Procura per i minorenni di Trieste, la Polizia di Stato (Squadra Mobile della Questura di Udine e personale del posto temporaneo di Lignano) sta sottoponendo a fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale di gruppo due dei giovani individuati nel pomeriggio per lo stupro ad una ragazza di 15 anni sulla spiaggia di Lignano nella notte di Ferragosto. Il terzo ragazzo sarà denunciato in stato di libertà.

La giovane, arrivata dal Veneto, secondo quanto riportato da 'Il Gazzettino.it, stava festeggiando con tre amici il Ferragosto sul litorale antistante il lungomare Trieste. Alla polizia del commissariato di Lignano avrebbe raccontato di essere rimasta sola in spiaggia perché gli amici si sarebbero allontanati per aiutare altre due ragazze. A quel punto sarebbe stata avvicinata da tre ragazzi, in due l'avrebbero violentata mentre il terzo avrebbe assistito alla violenza. Poi tutti e tre sarebbero fuggiti.