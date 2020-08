Briatore: "Covid? Ho solo una prostatite"

(Fotogramma)

"Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato". Mentre si rincorrono le voci di una infezione da coronavirus, è lo stesso Flavio Briatore a rassicurare sulle condizioni in una telefonata al Corriere della Sera. Con una voce "sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie", scrive il giornale, l'imprenditore spiega che "intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo". E a chi dice che sia positivo ironizza: "Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…".

Quanto ai sintomi, spiega di avere "un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto".