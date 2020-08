Michelazzo: "Secondo tampone positivo, sono tornata a casa"

(Fotogramma)

"Al Gemelli mi hanno fatto tutti gli accertamenti. E anche il secondo tampone è risultato positivo. Hanno controllato tutti i valori e mi hanno detto che potevo tornare a casa, curarmi lì e fare a casa la quarantena, sempre con la possibilità di tornare al Pronto Soccorso del Gemelli in qualsiasi momento. Non si sa, infatti, che tipo di reazioni io potrei avere". Eliana Michelazzo racconta all'Adnkronos di essere tornata tra le mura domestiche, dopo lo spavento che oggi, vedendo il sangue che le usciva dalla gola, l'ha indotta a chiamare di corsa il pronto soccorso.

"I medici mi hanno a disposizione anche un posto nella sezione Covid del pronto soccorso e mi hanno anche fatto riaccompagnare con un taxi a casa E' un servizio taxi per il Covid pagato dallo Stato", spiega. "Ho avuto molta paura - racconta - perché, svegliandomi questa mattina, ho avuto la sensazione che qualcuno mi strangolasse e ho sputato sangue. Oggi, rispetto a questo, mi hanno spiegato che potrebbero essere i sintomi di un po' di bronchite in arrivo. Comunque sono stati molto carini e attenti. E so che in qualsiasi momento posso andare da loro".