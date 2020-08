Roma, Raccordo in tilt per incendio di sterpaglie

(Fotogramma)

Pomeriggio da incubo sul Grande Raccordo Anulare per gli automobilisti romani, bloccati dalle code provocate dal fumo generato da un incendio di sterpaglie. Allo svincolo di Casal Lumbroso, è stata riaperta parzialmente la carreggiata interna, con transito sulla corsia di sorpasso dopo la precedente temporanea chiusura a causa di un incendio. Poco prima delle 17 sulla D18, Diramazione Roma Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Settebagni e il bivio con il Grande raccordo anulare. Come fa sapere Autostrade per l'Italia, l'area di servizio Salaria Ovest resta chiusa per ultimare le operazioni di bonifica dell’area limitrofa. Sul posto il traffico scorre regolarmente.

Per gestire la situazione sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.