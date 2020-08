Maltempo, chiusa l'Autobrennero

Le forti precipitazioni degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova il territorio altoatesino, con piogge, temporali, frane ed esondazioni. Nella giornata del controesodo l'A22 è stata chiusa nel tratto tra Bolzano Sud e San Michele per il violento maltempo che si è abbattuto sull'Alto Adige. "Dalle ore 16:15 - si legge sul sito dell'Autobrennero - chiusura tratto stradale per vari eventi straordinari tra Bolzano Sud e San Michele in entrambe le carreggiate".

Nelle città di Chiusa si è verificata un'esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici.

L'ondata di piena sta raggiungendo l'abitato di Egna. I residenti nelle seguenti strade del Comune di Egna vengono preventivamente evacuati: via Stazione, via San Rocco, vicolo Nuovo, via Isola di Sopra, via Isola di Sotto, via Josef Maria Pernter, zona artigianale Sud e zona artigianale Nord. Gli evacuati sono invitati a trovare riparo presso parenti. E' anche a disposizione come alloggio d'emergenza la palestra della scuola media in lingua tedesca in via Bolzano, dove hanno trovato riparo circa 70 persone.

Situazione critica anche per il traffico ferroviario. La linea del Brennero è stata chiusa nei pressi di Chiusa. Anche in Bassa atesina la situazione è tenuta costantemente monitorata.