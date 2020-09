Covid, in Veneto 163 positivi in 24 ore. Zaia: "Pesano vacanzieri"

Immagine di repertorio (Afp)

Sono 23.189 i positivi totali in Veneto dall'inizio dell'emergenza il 21 febbraio scorso, 163 in più nelle ultime 24 ore. "In questo - ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia - pesano molto i vacanzieri che sono la stragrande maggioranza. Siamo passati da bollettini quotidiani ad un bollettino sporadico dove il dato concreto e' che i vacanzieri hanno fatto impennare la curva dei contagi. Abbiamo evidenza di contagi dalla Sardegna, importanti contagi da Malta e Croazia, e anche da Spagna". Zaia ha annunciato che è stato superato il milione e mezzo di tamponi effettuati, a cui sono da aggiungere 1,3 milioni di test rapidi.