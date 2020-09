Influenza, Sileri: "Campagna vaccinale comincerà in anticipo"

Fotogramma

C'è ancora tempo per provvedere a ulteriori dosi di vaccino influenzale, le Regioni sono attrezzate per organizzare il fabbisogno e la campagna inizierà in anticipo". Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto questa mattina a 'Radio 24'.

"Avremo però bisogno di una potenza di fuoco anche per i tamponi, che non vuol dire che faremo tutti i giorni 300mila tamponi", ha precisato, ma significa "metterci nelle condizioni di poter fare 3-4-5 volte i tamponi fatti in questi giorni, ovvero 100mila test, qualora ve ne fosse bisogno, durante un possibile picco influenzale ad esempio".

La sorveglianza, ovvero lo screening diagnostico con tampone, è secondo Sileri "il modello da seguire, quello che in ambito scientifico potremmo anche definire il 'pattern': la sorveglianza è monitoraggio, tracciamento, contenimento del virus. Bene la prevenzione, ma costruiamo anche una sorveglianza efficiente ed efficace".