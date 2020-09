Oggi l'ultimo saluto a Willy, ci sarà anche Conte

(Foto Adnkronos)

Si terranno oggi, alle 10 presso il Campo Sportivo Comunale ‘Piergiorgio Tintisona’ di Paliano, i funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro la notte tra sabato e domenica scorsi.

Il rito funebre sarà presieduto da monsignor Mauro Parmeggiani e, come appreso dall'Adnkronos, ci sarà anche il premier Giuseppe Conte.

A fornire i dettagli delle esequie è stata la cugina della giovane vittima, Erika, che, con un post su Facebook, ha fatto sapere come "nel rispetto del volere espresso dalla famiglia, sarà vietato l’ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa, anche attraverso smartphone, tablet e dispositivi simili: la cerimonia sarà esclusivamente un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune". Ha ricordato inoltre "l’invito della famiglia a effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventù".

Nel frattempo è cambiata l'accusa nei confronti dei quattro arrestati . La modifica del capo di imputazione, da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario, è stata decisa dalla procura di Velletri.